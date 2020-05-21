عمّان 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على تقديم تمويل فوري منخفض الفائدة للأردن بقيمة 396 مليون دولار ضمن إطار أداة التمويل السريع، وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية لميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.وسيتم بحسب بيان صحفي للصندوق توجيه هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية للصحة، إضافة إلى دعم الفئات المتضررة من الجائحة وتقليل تأثيرها على الأردن.// انتهى//00:14ت م0221