الطائف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأقامت غرفة الطائف خلال شهر رمضان الحالي برنامجاً تدريبياً رمضانياً لريادة الأعمال, يستهدف من خلاله الشباب والفتيات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة منها بنك التنمية الاجتماعية وعيادات الأعمال, وكذلك مشاركة مدربين متخصصين من أغلب مناطق ومحافظات المملكة عبر القاعات الافتراضية.وتضمن البرنامج 20 دورة مجانية, شملت جميع جوانب ريادة الأعمال العلمية والعملية التطبيقية والنظرية, وشهد البرنامج التدريبي إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع, حيث استهدف أكثر من 5000 شاب وفتاة.وفي ختام الحفل الافتراضي للبرنامج الذي حضره رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي, ونائب رئيس الغرفة مشعل فلاح العتيبي, الذي ألقى كلمة الغرفة, نوه فيها بأهمية البرامج الافتراضية, مؤكداً أن الغرفة ماضية في برامجها التدريبية عن بعد بإذن الله, من خلال قاعاتها الافتراضية, وفي جميع خططها وبرامجها الاقتصادية والمجتمعية.// انتهى //00:23ت م0223