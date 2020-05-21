الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد اليوم في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع " مفهوم القيادة " بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين بالقيادة من جميع جوانبها .وناقشت الورشة التي أدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي عدة محاور أهمها : مفهوم القيادة ، والفرق بين القيادة والإدارة ، وما هي صفات القائد الناجح، وسمات ووظائف ومبادئ القائد ، والقيادة بين الفطرة والاكتساب، بالإضافة إلى الأنماط القيادية ، ومستوياتها الخمس، والمهارات الأساسية للقائد الناجح ، وقائد الوحدة واحتياجاته وكيفية إشباعها ، ومراحل عملية التغيير.// انتهى //00:37ت م0224