ثقافي/ الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية " مفهوم القيادة "
الخميس 1441/9/28 هـ الموافق 2020/05/21 م واس
الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد اليوم في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع " مفهوم القيادة " بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين بالقيادة من جميع جوانبها .
وناقشت الورشة التي أدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي عدة محاور أهمها : مفهوم القيادة ، والفرق بين القيادة والإدارة ، وما هي صفات القائد الناجح، وسمات ووظائف ومبادئ القائد ، والقيادة بين الفطرة والاكتساب، بالإضافة إلى الأنماط القيادية ، ومستوياتها الخمس، والمهارات الأساسية للقائد الناجح ، وقائد الوحدة واحتياجاته وكيفية إشباعها ، ومراحل عملية التغيير.
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