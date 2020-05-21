صامطة 27 رمضان 1441 الموافق 20 مايو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة اليوم توزيع أكثر من 16114 سلة غذائية على أكثر 6629 من الأسر المستفيدة من خدماتها والمقيمين بالمحافظة وقراها ومركزي القفل والسهي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله يحي سهلي أن الفرق التطوعية بالجمعية شاركت في توزيع السلال الغذائية على المتضررين من المواطنين والمقيمين و الأسر المشمولة من خدمات الجمعية بإسكان الملك عبدالله التنموي لوالديه بموقعي إسكان ديحمة وإسكان الخارش ، وذلك وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، مبينا أن السلال شملت 14250 سلة غذائية تتضمن كل منها مواد غذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى توزيع 1250 وجبة إفطار صائم.وبين أن الجمعية قامت بتوزيع منظفات بمبلغ 121125 ريالا مع السلال الغذائية ، ودفع إيجارات بمبلغ قدره 8500 ريال، وكفالة أيتام بمبلغ وقدره 78400 ريال ، وكفالة أسر بمبلغ 14100 ريال شملت فئات المستفيدين ومساعدات للأرامل وأسر السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود ودعم عاجل لمستفيدي الجمعية بمبلغ 238650 ريال لتأمين احتياجاتهم الضرورية.//انتهى//00:50ت م0225