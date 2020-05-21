سكاكا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة القريات سلسلة من الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بالمحافظة بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن الجولات الرقابية النسائية التي نفذها القسم النسائي بالبلدية بلغت 78 جولة خلال الخمسة أيام الماضية وأسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المجمعات والمحلات التجارية في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.// انتهى//01:00ت م0226