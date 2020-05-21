الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، عن حضور أكثر 40 ألف سعودي وسعودية لـ 23 جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة في مجالات وتخصصات مختلفة في سوق العمل خلال فترة العمل عن بُعد.وتضمنت الجلسات التدريبية التفاعلية عبر منصة "دروب" doroob.sa، محتوى تدريبياً قدمه مختصون، من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين، بهدف رفع مهارات وقدرات القوى الوطنية وتمكينها من الالتحاق في سوق العمل، في حين سُجل المحتوى أثناء البث المباشر، ورفع الجلسات التدريبية التفاعلية على منصة "دروب"، من أجل تمكين المسجلين في المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.وتناولت الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات وإدارة الأزمات وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية، كما تطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية كذلك إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الإستراتيجي، ومهارات البيع الناجح ، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.وكان "هدف" قد أعلن في وقت سابق عن إتاحة 23 جلسة تدريبية تفاعلية بعد تسجيلها في منصة "دروب"، علما أنه سيتم استئناف تقديم جلسات تدريبية تفاعلية مباشرة بعد العودة من إجازة عيد الفطر .// انتهى //01:06ت م0228