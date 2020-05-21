الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الدورة التأهيلية الخاصة بالأئمة الجدد وكذلك الدورة التأهيلية الخاصة بالمؤذنين الجدد، والتي نظمهما معهد الأئمة والخطباء بالرياض عن طريق التعليم عن بعد في بوابة الوزارة الإلكترونية .وقد شارك في الدورتين عدد 30 إمامًا و30 مؤذنًا، حيث تأتي هذه الدورات ضمن برامج التأهيل للمتطلبات الوظيفية لمنسوبي المساجد.// انتهى //01:28ت م0231