حائل 27 رمضان 1441هالموافق 21 مايو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء اليوم التعازي والمواساة لعائلة الرضيمان في وفاة والدتهم حسناء الرضيمان رحمها الله.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو هما بعائلة الفقيدة سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على اتصالهما واهتمامهما بمشاركتهم العزاء وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لهما الأجر والثواب.// انتهى //01:35ت م0232