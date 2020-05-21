نجران 27 رمضان 1441هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة نجران اليوم بمدينة نجران محلات مخالفة للإجراءات الوقائية التي تحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن إجراء الإغلاق جاء بسبب عدم التزام تلك المحال بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫الفيروس، كما جرى رصد عدد من المخالفات المتمثلة في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، مبيناً أنه جرى إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.// انتهى //02:20ت م0236