الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسعقدت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اجتماعاتها المكثفة برئاسة قائد الخلية اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وحضور أعضاء الخلية الذين يمثلون عدداً من الجهات المعنية بوزارة الدفاع.حيث عقدت في يوم الأحد الماضي اجتماعاً مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري، بحضور عدد من المختصين من مركز الوقاية من العدوى ومكافحتها بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير والتطورات حيال جميع الإجراءات المتخذة مع جائحة فيروس كورونا المستجد لضمان تطبيق الخطط المعمول بها لدى وزارة الدفاع، حيث أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة، كما جرى استعراض الوضع العام في الوزارة والذي يتوافق مع أهمية استمرار الأعمال للوضع الصحي القائم ، و التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.وأثنت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع على تفاعل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الخطط المعمول بها حالياً و المستقبلية كذلك، وتقديم التوصيات التكاملية كافة، التي تصب في مصلحة وزارة الدفاع للتعامل مع هذه الجائحة بالشكل المطلوب.يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي على متابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.// انتهى //02:23ت م0237