واشنطن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 مبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بواعث القلق حول الوضع الأمني في ليبيا و اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد.وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.وأشار البيان إلى أن الرئيس ترامب اطلع الرئيس ماكرون رغبته في استضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا حيث أبدى الرئيس الفرنسي دعمه للدعوة، وقال إنه مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مباشر لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى إذا سمحت الظروف الصحية و طبقا لوضع وباء كورونا.// انتهى //04:53ت م0243