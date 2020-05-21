باريس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين مساء اليوم أن بطولة دوري الدرجة الثانية ستضم 22 نادياً في الموسم المقبل بدلاً من 20 ناد ما يعني عدم هبوط أي فريق من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.وأوضحت الرابطة على موقعها الإلكتروني : "بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في 30 أبريل الماضي ، حددت الجمعية العمومية للرابطة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الحالي شكل دوري الدرجة الثانية لموسم 2020 / 2021 ".وأضافت : "من خلال التصويت الإلكتروني ، قررت عمومية الرابطة أن دوري الدرجة الثانية سيتألف من 22 نادياً في موسم 2020 / 2021 ك ونتيجة لهذا ، لن يهبط أي فريق بنهاية موسم 2019 / 2020 من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الفرنسي الوطني بينما سيصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الفرنسي الوطني إلى دوري الدرجة الثانية".وخلال الاجتماع ، أقرت عمومية الرابطة أيضا الاتفاقية بين الرابطة والاتحاد الفرنسي للعبة وكذلك البروتوكول المالي للفترة من 2020 إلى 2024 .// انتهى //05:10ت م0247