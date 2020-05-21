الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسيشارك نجم المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام هوتسبيرز "ديلي آلي" بجانب زميله في الفريق "كايل والكر" في رابع منافسات محترفي العالم في لعبة Fortnite الشهيرة التي انطلقت أمس ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية.ويتنافس ديلي آلي غداً الخميس مع نخبة الفرق الثنائية في لعبة Fortnite من مختلف أنحاء العالم بمشاركة 10 فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى 40 فريقاً من مختلف الدول الأوروبية، يتقدمهم أشهر اللاعبين المحترفين النرويجي "بينجي فيش" ولاعب فريق هندريد ثيفز "مستر سافاج".وكان الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و الذهنية "المنظم للبطولة قد رصد "مليوني دولار" (سيكون نصيب اليوم الثالث الذي يشارك فيه ديلي آلي "مليون دولار") للفائزين تمثل جزءاً من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 مليون دولار والتي خُصصت لمنافسات محترفي العالم في مختلف الألعاب إذ يقوم الفائزون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من ضمن مجموعة من المؤسسات الخيرية العالمية التي تعاونت معها بطولة "لاعبون بلا حدود" دعماً لها في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي شملت: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسيف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات".وستنقل البطولة عبر بث حي و مباشر في إطار التعاون ما بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL حيث ستكون مشاهدة البطولة متاحة للملايين حول العالم لضمان أعلى مستوى من الاحترافية للاعبين والمشاهدين على حد سواء كما أن البطولة ستبث بسبعة لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين كما سيشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.// انتهى //05:16ت م0249