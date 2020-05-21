الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من سلطان عُمان.محاربة الفساد تُحقق الرخاء والازدهار للوطن.فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي.أمير المدينة يدشن مبادرة «تقني العطاء».. ويرعى حفل الجامعة الإسلامية.النائب العام: ذكرى بيعة ولي العهد قيمة وطنية وقامة دولية."الجوازات" تضيف خدمة إضافة مولود عبر "أبشر".إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.. خطوة جديدة لحماية حقوق الإنسان.الالتزام أبطأ من سرعة انتشار «كورونا».جويل روزنبرغ :دبلوماسية ولي العهد تقود السلام والاعتدال بالمنطقة.منظمة الصحة عن روسيا: الوضع يستقر.الأطراف السورية تتفق على محادثات في جنيف.رغم "هدنة كورونا".. "الاحترار العالمي" سيبقى خطراً داهماً.جهاز "المخابرات" السوداني يستعيد سُلطته.// يتبع //06:35ت م0004