إسلام آباد 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء عمران خان للمجتمع الدولي إلى أهمية مراعاة وضع الفقراء خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.واهتمت بتصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي حثّ شعبه على التعامل مع فيروس كورونا بمسؤولية والتركيز على إجراءات الحد من انتشاره.وأخبرت عن تسجيل باكستان أمس أكبر زيادة خلال يوم في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووفاة نائبة برلمانية بهذا الوباء القاتل.وتطرقت إلى عزم السلطات الباكستانية على تخفيف المزيد من إجراءات الإغلاق والحظر التي كانت مفروضة في البلاد للحد من انتشار وباء كورونا، بما في ذلك استئناف حركة القطارات.واهتمت بدعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى عدم المساس بالتركيبة الديمغرافية لسكان إقليم جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، القسم الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.وسلطت الضوء على استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، حيث أصيب ثلاثة باكستانيين بجروح خلال أحدث عمليات القصف من الجانب الهندي.وفي الشأن الأفغاني تناقلت صحف باكستان تأكيد زعيم حركة "طالبان" الملا هيبت الله آخوند زادة التزام الحركة باتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي.وأشارت إلى التصعيد الجاري في الخلافات الحدودية بين الهند والصين من جانب، وبين الهند ونيبال من الجانب الآخر.// انتهى //10:59ت م0018