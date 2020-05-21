طوكيو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأنهى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات اليوم ، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21 % إلى 20552.31 نقطة وفي وقت سابق من الجلسة.وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % إلى 1491.21 نقطة.// انتهى //11:34ت م0024