إسلام آباد 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن عمليات التمشيط استهدفت المناطق المحاذية للحدود مع إيران، وخصوصاً التي تعرضت فيها قوات حرس الحدود الباكستانية لهجمات إرهابية خلال الأيام الماضية.وأضافت أن القتلى الخمسة ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وقد صادرت قوات الأمن من حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والعبوات الناسفة التي تعمل بالتحكم عن بُعد.يذكر أن الجيش الباكستاني قد أعلن قبل يومين عن مقتل ستة من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان.// انتهى //11:38ت م0025