رام الله 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ،حيث أكد غوتيريش على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية واجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس ، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة.وأوردت صحف فلسطين دعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية، لأنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام تجديد المفاوضات.وتحدثت صحف فلسطين عن اختتام مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعها على مستوى السفراء، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، حول الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967.وتحدثت عن ما أعرب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس محمود عباس، في الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء، والخطوات التي ينوي اتخاذها للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في السابق.وألقت صحف الخميس الضوء على ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 328,010 أشخاص في دول العالم، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، الـ 5 ملايين، و 55 ألف، و 135 حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و 6 آلاف مريض.// انتهى //12:03ت م0028