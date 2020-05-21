رام الله 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأصيب اليوم ، مواطن فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما، فيما اعتقل ستة آخرون من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر محلية في وشهور عيان في رام الله ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطن عادل البرغوثي، وباسل البرغوثي ، وهو طالب في جامعة بيرزيت، فيما اعتقلت ثلاثة طلاب يدرسون في جامعة بيرزيت عقب دهم منازل ذويهم، وهم مالك حامد من سلواد ، ومهند كراجة من قرية صفا ، وعزات شبانة من سنجل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت شادي عبد الرؤوف انجاص ، بعد أن داهمت منزله في قرية خربثا غرب مدينة رام الله.وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت بعد أن أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب في رقبته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.// انتهى //12:06ت م0029