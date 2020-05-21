جنين - بيت لحم 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي جنين وبيت لحم.وذكرت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يزيد عبد الرحيم أبو عابد ، والأسير المحرر عماد العبادي ، ونجله عمر ، وشعلان أبو بكر ، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة يعبد وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، الشاب اياد محمد صدقة من قرية عنزا جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.كما داهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ، واعتقلت الأسير المحرر ابراهيم هاني يومان ، بعد أن داهمت منزل ذويه في شارع الفواغرة وسط المدينة، فيم تلك القوات داهمت قرية الشواورة شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد طلب موسى.// انتهى //12:17ت م0031