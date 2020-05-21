المدينة المنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم ، تضمنت: رياحاً نشطة وأتربة مُثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات العُلا، وبدر، وينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //12:22ت م0032