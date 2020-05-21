عام / "الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مُثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/9/28 هـ الموافق 2020/05/21 م واس
المدينة المنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم ، تضمنت: رياحاً نشطة وأتربة مُثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات العُلا، وبدر، وينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.
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12:22ت م
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