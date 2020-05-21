بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية لنتائج جولة التفاوض التي جرت أمس بين وزارة المال وممثلي الصندوق الدولي للبحث في سبل تقديم مساعدة مالية لمساعدة لبنان في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي.وأشارت إلى حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل على التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى حض منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة أمس على إطلاق تحقيق في شأن مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال تجمعات غير مسبوقة في نوفمبر 2019م احتجاجا على إدراج زيادة في أسعار الوقود.وتحدثت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن عدم كفاية الصين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم.وأخبرت عن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي وثمانية مسؤولين آخرين تتهمهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أمس تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الـ 24 التي سبقت هذا الإعلان.// انتهى //12:43ت م0036