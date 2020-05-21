الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذت جمعية رعاية الطفولة 10 دورات تثقيفية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها 324 مستفيداً ومستفيدة.وشملت الدورات الاستماع اليقظ، والأطفال والمرض، ودورة الأطفال والطلاق، بهدف دعم ومساندة الأسر والمعنيين برعاية الطفولة.يذكر أن جمعية رعاية الطفولة تهدف إلى رفع مستوى رعاية الطفل عن طريق التعامل مع كل ما يؤثر في نموه، وتقديم الدعم التربوي والتوعوي للأسرة ولمقدمي الرعاية للطفل، وتوعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها.//انتهى//13:02ت م0041