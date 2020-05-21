جيزان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جانبه دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.// انتهى //13:04ت م0042