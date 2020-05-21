عنيزة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة عنيزة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، 500 جولة رقابية على مختلف الأنشطة التجارية.وأبان مدير صحة البيئة في بلدية عنيزة حمد الحربي أنه الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال استخدام الطرق السليمة لإعداد وتجهيز الأطعمة وسلامة مكان التحضير وحفظ المواد الغذائية بالطرق الصحيحة ومن ذلك أجهزة التبريد التي يتم تخزين المواد الغذائية فيها وفي مقدمتها الحلويات .وبين الحربي إن أحد أهم الأساسيات التي يتفقدها مراقب البلدية عند زيارته للمنشأة التجارية النظافة الشخصية للعاملين ومدى التزامهم بالاجراءات الوقائية .// انتهى //13:39ت م0050