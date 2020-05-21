جازان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوع الحالي عددًا من المشروعات الخدمية شملت أعمال سفلتة وإنارة وأرصفة وتجميل وتحسين عدد من المواقع بمدينة جازان والقرى التابعة لها , ضمن المشروعات التي تنفذها الأمانة خلال العام الحالي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء وتلبية احتياجاتهم ، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن المشروعات شملت صيانة الشوارع بالمنطقة الصناعية و طريق الملك عبدالعزيز وشوارع قرية الكربوس بمساحة 7360 متراً مربعاً ، وصيانة 268 متراً مربعاً من حفريات الشوارع بطريق حي المطار و السوق الداخلي ، ومعالجة بردورات الأرصفة بطول 66 متراً طولياً ، و صيانة 551 عمود إنارة ، وإزالة 368 مترا مربعا من الكتابات العشوائية ، وصيانة اللوحات الإرشادية بتلك المواقع.وبين أن تلك المشروعات تضمنت تنفيذ العديد من الأعمال ذات الطابع الجمالي بمدينة جازان والقرى المجاورة لها في مجالات زراعة وتشجير وتشكيل وتهذيب الأشجار وزراعة زهور الزينة، وصيانة وتأهيل المزروعات والمسطحات الخضراء والأشجار الدائمة في الحدائق والجزر الوسطية بالشوارع والمداخل ، وأعمال النظافة والتعشيب ، ومتابعة شبكات الري في الحدائق العامة وصيانتها لتسهيل عملية السقيا للمزروعات في الحدائق ، وتمديد الشبكات ونظافة خزانات المياه بها.وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مشدداً على حرص أمانة المنطقة على تنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية ، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.// انتهى //14:08ت م0058