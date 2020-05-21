الخليل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية .وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منطقتي الظهر وشعب السير جنوب بيت أمر واعتقلت، كلا من: عدي اياد بسام زعاقيق ، ومجد زهير خليل مقبل ، وقصي سمر مهنا ، والأخوين محمد إبراهيم أبو ماريا ، وركان ، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //14:37ت م0059