الرباط 28 رمضان 1441 ه موافق 21 مايو 2020 م واستطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- سلسلة من المحاضرات التربوية بعنوان: "التعلم الإلكتروني في زمن كوفيد-19" وذلك ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي"، على موقعها على الانترنيت لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها السلبية على مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذه المحاضرات تتضمن مقاطع فيديو يتحدث فيها خبراء في علوم التربية والتكنولوجيا التربوية، وأساتذة جامعيون، ومسؤولون تربويون، وباحثون وأكاديميون من عدة دول حول الاستخدامات الأنجع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال للمساهمة في استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها.ويتناول المحاضرون مجموعة من المحاور من ضمنها "التعلم الإلكتروني في المنظومة التربوية" و"التكنولوجيا في التعليم الأصيل" و"التكنولوجيا لتعليم الكبار ومحو الأمية" و"المواطنة الرقمية والأمن المعلوماتي"، وهي موجهة إلى صناع السياسات التربوية والمسؤولين التربويين والأطر العليا والمدرسين من المجتمع المدني وأولياء أمور الطلاب.وتهدف أيضا إلى فتح آفاق أوسع للتفكير الاستباقي حول مستقبل التعليم، وإرساء مقاربة التعليم في أي مكان وزمان، والمساهمة في إنتاج مواد ووسائط تكنولوجية متطورة للتدريس والتعليم والبحث، وحث الدول الأعضاء بالإيسيسكو على زيادة الاستثمار في مجال التعليم.// انتهى //15:06ت م0062