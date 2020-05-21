الكويت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 129 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.// انتهى //15:14ت م0063