القاهرة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره البريطاني "دومينيك راب".وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم أن الاتصال تناول مُجمَل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا.وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.// انتهى //15:15ت م0064