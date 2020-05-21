القاهرة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم "ختام تعاملات الأسبوع" وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المصرية والمستثمرين العرب.وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر542 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 94ر0 % ليبلغ مستوى 91ر10109 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 2ر0 % ليبلغ مستوى 06ر1131 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 13ر0 % ليبلغ مستوى 51ر1829 نقطة.// انتهى //15:23ت م0067