بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسكشفت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد عن 63 حالة تم إثباتها مخبرياً، 36 من المقيمين و27 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1024 إصابة.ولفت التقرير إلى أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين، في وقت لا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فارتفعت لتبلغ 663 حالة.// انتهى //15:42ت م0069