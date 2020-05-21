عمّان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وجرى توزيع 4,281 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 21,405 أفراد، منها 1,473 سلة غذائية في عمّان، و959 سلة غذائية في إربد، 1,256 سلة في معان، و19 سلة غذائية في العقبة، و52 سلة غذائية في الكرك، و500 سلة في جرش، و21 سلة في مأدبا.وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجينفي شتى بقاع الأرض.//انتهى//16:03ت م0073