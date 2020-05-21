جيزان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستشهد أسواق السمك في مختلف محافظات منطقة جازان وفرة في المعروض من مختلف أنواع الأسماك والأحياء البحرية التي يتم توفيرها بشكل يومي وطازج من قبل صيادي الأسماك بالمنطقة , وسط رقابة مكثفة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بالتعليمات.وتتسم الحركة في الأسواق بالاستقرار في أسعار الأسماك في ظل وفرة وتنوع المعروض من الأسماك ، خاصة السمك المالح القادم مع صيادي السمك من الجزر القريبة من مدينة جيزان استعدادًا لإقبال المتسوقين على شراء هذا النوع من السمك خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك .وتشهد أسواق الأسماك حركة من قِبل البائعين والمشترين خلال المدة المسموح بها للتجول التي تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، حيث يجدون فرصة لانتقاء أفضل أنواع السمك المالح كسمك " الضيرك و العربي " حيث يمتاز كل واحد منهما بذائقة تجعلهما الأجود مذاقا والأكثر طلبا من قبل المتسوقين , فيما تختلف أحجام السمك المالح بين الصغيرة والمتوسطة , وكذلك السمكة الكبيرة التي يُطلق عليها محليا " الجزايري " التي يزيد طولها عن الذراع فيما تتفاوت أسعار كل منها بحسب الجودة والحجم.و أشاد عدد من المستهلكين بما اتخذته القيادة الرشيدة من خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا , معربين عن فخرهم بمدى الوعي الذي ميز أهالي المنطقة من خلال حرصهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم ، مدركين أن الهدف منها هو المحافظة على صحتهم وصحة أسرهم.// انتهى //16:04ت م0074