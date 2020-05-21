جدة 28 رمضان 1441هالموافق 22 مايو 2020 م واسأكلمت الأسواق والمراكز التجارية بجدة خلال استعداداتها لتوفير الأصناف المختلفة من الحلويات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، كمظاهر اجتماعية يستحضرها الأهالي كل عام، وعادات متأصلة فيهم يتوارثها الأجيال، حيث يتم لجذب المتسوقين تزيين مداخل هذه المراكز بالتحف والزخارف والتصاميم المستوحاة من "جدة قديماً" كعنصر لكسب الإقبال على اقتناء حلويات العيد المصنعة محلياً والمستوردة خارجياً.وترسم هذه المظاهر البهجة التي تتولد لدى الجميع مع استقبال العيد، وذلك مع تنظيم طرق عرض هذه الحلويات بأنواعها وأسعارها المناسبة، حيث تزيد نسبة ارتفاع مبيعات الحلويات في العشر الأواخر من رمضان لكي يحافظ على جودتها في أقصر مدة ممكنة قبل حلول العيد.ويزيد الإقبال على الحلويات الشعبية من الحلويات المختلفة التي تتميز بالتنوع والمذاق الخاص التي مازال البعض منها يتحلي بالطابع القديم.وأوضح المختار عبدالله صاحب أحد محال بيع الحلويات أن مراكز جدة التجارية ترصد استعداداتها منذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من خلال التجهيز والترتيب الدقيق للحلويات حسب الصنف والنوع والجودة إضافة لتلبية رغبات الزبائن, مشيراً إلى أن نصيب الحلويات يلقى النصيب الأكبر من المقتنين لها، وتختلف الأسعار حسب المنتج وطريقة تصنيعه.// انتهى //17:04ت م0080