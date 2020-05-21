مكة المكرمة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21مايو 2020 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بغرب مكّة أمس، عن بعد عبر الاتصال المرئي 35 قائداً مدرسياً و 187 معلماً لتفاعلهم مع منصات التعليم "عن بعد" وتميزهم في أدائهم خلال العام الحالي, حيث جرى تكريم المعلمين في عدد من التخصصات.وأوضح مدير مكتب التعليم بغرب مكّة الدكتور خالد الردادي, أن هذا التكريم ماهو إلا جزء من الشكر والتقدير لكل من بذل من وقته واجتهد لأجل أن يقدم خدمة تعليمية للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة والاستعانة بمنصات التعليم عن بعد لمواصلة جهودهم التعليمية في استمرار العملية التعليمية وتحقيق الفائدة التعليمية للطلاب.فيما أكد عدد من قادة المدارس والمعلمين أن هذا التكريم واللفتة الجميلة قد اعتادها منسوبي مكتب تعليم غرب مكة المكرمة وليست مستغربة, وأن هذا التكريم يُعد دافعاً وداعماً لهم لمواصلة الجهود لأجل العملية التعليمية.// انتهى //17:09ت م0082