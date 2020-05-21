طريف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت جمعية طريف الخيرية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بدء استقبال زكاة الفطر عينياً ونقديا، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية أوالتحويل على الحسابات البنكية.وحددت الجمعية فترة استقبال زكاة الفطر حتى يوم الجمعة الـ 30 من رمضان ، نقديا بقيمة 20 ريالاً للفرد من خلال التحويل البنكي ،وعينياً عبر الاتصال بأحد اعضاء الفريق التطوعي ليستلم الزكاة من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 11:30 مساءً، ليتم إكمال اللازم نحو توزيعها على الأسر المحتاجة .واوضح رئيس مجلس الإدارة محمد بن مطر الحازمي أن الجمعية ستبدأ توزيع الزكاة بمشيئة الله تعالى ليلة الثامن والعشرين من ليالي الشهر الفضيل على الأسر المحتاجة وحتى ليلة العيد وأن آخر موعد لاستقبال زكاة الفطر ليلة العيد الساعه 11م ، ويجب ارسال صورة التحويل على الواتساب 0555380185 وذكر عدد الأفراد, داعيا الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام في هذه الأيام المباركة.// انتهى //17:10ت م0083