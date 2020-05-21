هروب 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخبرية بمركز الجوين بجازان مساء أمس, توزيع 344 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية تمثل الدفعة الأخيرة من السلال الرمضانية المقدمة للأسر التابعة للجمعية.وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن أحمد العزي، أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، وجرى توزيعها من قبل فرق تطوعية شابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال السلال إلى مستحقيها في أماكن وجودهم تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.// انتهى //17:15ت م0087