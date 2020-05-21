القاهرة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأكدت جامعة الدول العربية على ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة الصادرة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري بشأن إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.وقالت الجامعة العربية فى بيان لها اليوم: إن هذا الموقف يأتي في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيرانالتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني.وأكدت الجامعة فى بيانها على ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال والكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية.//انتهى//17:23ت م0089