الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية البالغ عددها 9756 أسرة في الرياض ومحافظاتها، وذلك ليلة الـ 29 و الـ 30 من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.وأوضحت الجمعية أنها ستتولى شراء زكاة الفطر (عينياً) نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية، مشيرةً إلى أن قيمة زكاة الفطر في جمعية "إنسان" لهذا العام 20 ريالاً للفرد الواحد .ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في الرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية (مع أهمية إرسال صورة التحويل عبر تطبيق " الواتس أب " على الرقم 0555249104 وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة)، أو عبر " متجر إنسان الإلكتروني ".يذكر أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونياً للمستفيدين، وذلك حفاظاً على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.// انتهى //17:40ت م0092