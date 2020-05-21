طريف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة طريف، توفر السلع الاستهلاكية والتموينية مع توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.ورصدت عدسة "واس" توفر جميع المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة طريف، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.كما عبر عدد من المتسوقين عن شعورهم بالفخر للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة طريف.// انتهى //17:43ت م0094