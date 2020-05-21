القطيف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسهيأت أمانة المنطقة الشرقية مسلخ محافظة القطيف "نقطة الذبح الواقعة بغرب بلدة الأوجام"، وذلك عبر إجراءات احترازية مشددة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة.وأوضحت الأمانة أن المسلخ الذي جهزته بلدية المحافظة يحتوي على خطين للإنتاج، وبلغ عدد الجزارين فيه 25 جزاراً و 44 عاملاً، و 10 من الفنيين والمساعدين، و 3 من الأطباء البيطريين المشرفين على نقطة الذبح للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة حرصها على توفر الاشتراطات الصحية في الماشية التي يستقبلها المسلخ، حيث تقوم البلدية بمراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال الأطباء البيطريين الموجودين في الموقع.وأشارت إلى أن المسلخ يخدم محافظة القطيف والمدن المجاورة، وتبلغ مساحته الإجمالية 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مجمع يضم غرفاً للاستقبال والاستلام، وغرف للأطباء البيطريين وأخرى للعمالة، فيما تبلغ مساحة نقطة الذبح 450 متراً مربعاً، وتصل الطاقة الاستيعابية للمسلخ إلى 200 رأس في الساعة من الأغنام، وجهزته بأحدث التجهيزات وبمواصفات صحية عالية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها التفتيشية على محلات اللحوم بمختلف الأسواق التابعة للمحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالذبح في المسلخ، وصلاحية ما يعرض للاستهلاك الآدمي، للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأمراض، داعيةً المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع البلدية عبر مركز «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.وفي السياق ذاته تفقد المشرف العام على الأعمال التشغيلية في بلدية محافظة القطيف المهندس علي المطرود، ووكيل الخدمات العامة الدكتور محمد الزاير، ومدير صحة البيئة الدكتور موسى الهاشم ومشرف البلدية على المسلخ الدكتور وجدي الزاهر، المسلخ للوقوف على سير العمل والوقوف بشكل مباشر على الخدمات التي يقدمها ، وذلك امتداداً لجهود البلدية في حفظ وسلامة الصحة العامة بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.// انتهى //18:25ت م0103