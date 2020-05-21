عمّان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية اليوم مع بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاقية منحة بقيمة تصل إلى مليوني يورو لتقديم خدمات استشارية لدعم المصادر المائية في الأردن.وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان : إن هذه المنحة تأتي بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن.وتشمل الخدمات الاستشارية من خلال هذه المنحة إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والتصاميم التفصيلية ووثائق العطاءات، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما فيها التغير المناخي، وخيارات إعادة توزيع الموارد المائية من الغايات المرتبطة بالريّ إلى الإمدادات المنزلية.// انتهى //18:27ت م0106