عام / الأمن التونسي يحبط 3 عمليات لاجتياز الحدود البحرية
الخميس 1441/9/28 هـ الموافق 2020/05/21 م واس
تونس 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس
أحبطت قوات الأمن بمدينة صفاقس جنوب شرق تونس ثلاث عمليات لاجتياز الحدود البحرية .
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي اليوم : إنه تم خلال هذه العمليات ضبط 124 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي ، إضافة إلى حجز مركب ومحركين بحريين .
وأضاف: إن قوات حرس السواحل بالمنطقة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على اثنين من منظمي هذه العمليات، أحدهما إيفواري الجنسية، والاحتفاظ بهما من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .
// انتهى //
18:27ت م
0107