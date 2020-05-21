تونس 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأحبطت قوات الأمن بمدينة صفاقس جنوب شرق تونس ثلاث عمليات لاجتياز الحدود البحرية .وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي اليوم : إنه تم خلال هذه العمليات ضبط 124 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي ، إضافة إلى حجز مركب ومحركين بحريين .وأضاف: إن قوات حرس السواحل بالمنطقة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على اثنين من منظمي هذه العمليات، أحدهما إيفواري الجنسية، والاحتفاظ بهما من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .// انتهى //18:27ت م0107