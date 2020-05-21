بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.53% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 573.99 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 434 ألفاً و492 سهماً، بقيمة مليون و665 ألفاً و532 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 27 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و924 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و995 ألفا لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:27ت م0108