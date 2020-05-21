حائل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستلقت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل دعماً مالياً من عدد من رجال الأعمال في المنطقة، للمبادرة التي أطلقتها الجمعية بعنوان "كن معهم" ـ ساهم في تأهيل طفل من ذوي الإعاقة عبر جوالك ـ، وذلك للمساهمة في دعم أعمال الجمعية.وثمن مدير الجمعية عبدالمحسن بن عبدالرحمن الهريش وقفات رجال الأعمال مع هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة لمثل هذه الوقفة، مشيراً إلى أن تفاعلهم ودعمهم لهذه المبادرة ليس بمستغرب، حيث تُعد امتداداً لوقفاتهم المتكررة مع الجمعية خلاف وقفاتهم المتعددة على مختلف الأصعدة في المنطقة، مقدماً شكره وتقديره لجميع من وقف ودعم الجمعية من فُعال الخير، سائلًا الله أن يجعل دعمهم لهذه الفئة الغالية في موازين حسناتهم.// انتهى //18:31ت م0109