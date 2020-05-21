عمّان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسدعا اتحاد الجامعات العربية اليوم الجامعات العربية إلى الاهتمام بالعلوم التكنولوجية والتقنيات الحديثة والاتصال والذكاء الاصطناعي وعلم الربوتات والاستشعار عن بُعد، التي أصبحت أكثر استخداماً وحاجة في العالم.وطالب الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدت، عن بُعد ، بتغيير أساليب التعليم التقليدية للجامعات العربية بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال العلم والتكنولوجيا.وأكد أهمية تغيير الأساليب التقليدية في التعليم الجامعي في المنطقة العربية، موضحا أن الجامعات التي تبتكر خلال هذه المدة ستخرج بلا شك على الجانب الآخر مع حلول تقنية أقوى وأنظمة دعم طلابي أمتن، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء وحتى يتم إيجاد اللقاح والعلاج الفعال له.// انتهى//19:13ت م0111