المنامة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,270.39 بارتفاع قدره 9.27 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 576.37 بارتفاع قدره 0.57 نقطة عن معدل إقفاله السابق .وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين وثلاثة آلاف و533 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 307 آلاف و381 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 54 صفقة .// انتهى //19:14ت م0112