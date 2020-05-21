الوجه 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسهطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة الوجه شلمت مركز النابع وجبل أغلب من الغرب وجزء من مركز الصفحة وعلى هجرة بهمان وعلى جبل عقير والدحو وعلى موقع الاحيمر وبوجه والبركة.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز ابو القزاز والكر سالت على إثرها بعضها الشعاب, فيما شملت الأمطار المتوسطة بشدتها على مركز السديد والجايف والجورة ومركز الخرار.جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:22ت م0114