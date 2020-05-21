الدمام 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الدواء بمحافظة النعيرية 670 مستفيداً من مختلف أدوية الأمراض المزمنة التي أطلقها محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف مؤخرا, ونظمتها إدارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية - أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية - تحت شعار "خليك بالبيت ودواءك يجيك".وتهدف إلى إعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة لكبار السن وإيصالها إلى منازلهم دون تكبدهم عناء زيارة المنشأة الصحية لتسلّم حصتهم الشهرية من الأدوية, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية للوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى والمراكز الصحية وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع التجمعات ومنع التجول.وتواصل وزارة الصحة جهودها الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية وتسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية لتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره، كما شملت المبادرة توصيل الدواء للمرضى الذين لم يستطيعوا مراجعة المستشفيات المركزية والتخصصية لتسلّم أدويتهم بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة بمنع التنقل بين المناطق.وكان مستشفى النعيرية العام قد اتخذ الكثير من الإجراءات التي تحد من مراجعة المستشفى من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية, وتأجيل مواعيد الأسنان وجلسات العلاج الطبيعي وتقليل مدة زيارة المرضى المنومين.من جهة أخرى تطلق إدارة مستشفى النعيرية العام مبادرة " استشر طبيبك " التي تهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية في بعض التخصصات ومساعدة أفراد المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى مدة المنع الكلي للتجول التي تبدأ مساء يوم غد وتستمر إلى اليوم الرابع من شهر شوال من خلال الاتصال المباشر بالطبيب المختص أو استخدام تطبيق الوتساب عبر أرقام اتصال حُددت لهذه المبادرة.// انتهى //19:25ت م0117